Минюст раскрыл причину внесения Поперечного* в реестр иноагентов

Представитель министерства юстиции России назвал причину внесения комика Данилы Поперечного* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам представителя ведомства, Поперечный* был признан иноагентом за получение денег от организаций из США и Ирландии. Как отметил чиновник в Замоскворецком суде, комик получил 55,8 тысячи долларов от компании Google Ireland Limited и 6,4 тысячи долларов от компании Fullscreen.

Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента

Прежде Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Поперечного* статус иноагента, признав решение о его включении в список законным.

«В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича* к Министерству юстиции Российской Федерации отказать», — заявили в московском суде.

Ранее Данила Поперечный* захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что комик подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.