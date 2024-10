The Smile представили альбом Cutouts

Пока великая группа Radiohead находится в бессрочном отпуске, ее более склонный к шалостям собрат The Smile выпускает второй студийник за год. Сайд-проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда с Томом Скиннером из Sons of Kemet на барабанах балуется с жанрами и настроениями так непринужденно, что слушателя тут же захватывает детское любопытство — разбирать эти цветные вырезки и нечеткие контуры под названием Cutouts.

© Звук

Новая пластинка The Smile удачно сочетает в себе то, за что мы полюбили Тома, — нервозность и рефлексивную безмятежность. Но на этот раз в ней есть и восторженность, и воздушность. Да-да, это можно назвать оптимизмом. Разудало-джазовые ударные партии Скиннера и извилистый бас, элементы индийской и латиноамериканской музыки, фанк — кажется, мистер Йорк по-настоящему развлекается? Конечно, не без едкой иронии и уколов в сторону современности. В треке Zero Sum настойчиво упоминается устаревшая операционная (мировая) система Windows 95, в The Slip — ядерная кнопка, а в Don’t Get Me Started вокалист настаивает, что «твоя сила ничего не значит». В лирике музыкант постоянно обращается к некой волатильной силе, и быть ею может как правитель, так и возлюбленная или бестелесная сущность.

Отдельного внимания стоит песня Tiptoe c теплым фортепиано и струнными, навевающими мысли о бесконечной водной глади и саундтреке Тома к «Суспирии» (2018), а также завершающая баллада Bodies Laughing — достаточно простая и умеренно печальная, немного похожая на «Jigsaw Falling into Place» (2007) Radiohead. Раньше здесь могла бы быть депрессия, но теперь на замену пришли спокойствие и осознание отсутствия контроля человека над чем-либо. «Ты падаешь на задницу, проваливаешься сквозь стекло, и все смеются», — поет Йорк. И нам, потирающим пятую точку, не остается ничего, кроме как улыбнуться и согласиться с этим.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.