Летучая вернулась на канал «Пятница!»

Популярная российская телеведущая Елена Летучая, прославившаяся благодаря шоу «Ревизорро» вернулась на телеканал «Пятница!», на котором выходила передача. Об этом в пятницу, 4 октября, она рассказала в своих социальных сетях.

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По ее словам, она стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований телеканала.

— Со своей командой займусь созданием проектов, в которых буду бороться против некачественного сервиса, защищать права потребителей и восстанавливать справедливость, — рассказала поклонникам Летучая.

Съемки последнего эпизода передачи «Ревизорро», которые прошли в Салехарде, стали для команды одним из самых страшных событий, которое происходило за всю историю программы. Об этом рассказала телеведущая.

До этого Картозия рассказал, каких вложений стоило его компании продвижение Летучей на вершину славы. «Вечерняя Москва» узнала подробности. По его словам, ему приглянулись не только внешность и сильный характер будущей звезды, но и ее моральные качества, необходимые в работе инспектора.