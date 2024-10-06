Монике Беллуччи — 60. Как итальянка из бедной семьи стала главным секс-символом мира?

Актриса Моника Беллуччи уже несколько десятилетий считается одной из самых красивых и желанных женщин мира, однако поверить в то, что в конце сентября ей исполнилось 60 лет, все равно сложно. Итальянка, с детства мечтавшая походить на своих кумиров — Софи Лорен и Сильвану Мангано, — своей цели добилась. При этом актриса спокойно относится к собственной внешности и не боится стареть. А еще она принципиально живет не по правилам и никогда не жалуется на удары судьбы. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Беллуччи, выросшая в итальянской глубинке, смогла покорить Голливуд и после долгих поисков обрела наконец личное счастье.

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«Я встретила потрясающую душу»

В феврале 2023 года издание Paris Match Тимом Бертоном. Фотографию, на которой папарацци французского таблоида запечатлели двух знаменитостей, гуляющих рука об руку по Парижу, тогда опубликовали практически все мировые СМИ.

«Моника Беллуччи и Тим Бертон — пара. Это фантастическая любовь с первого взгляда», — говорилось на обложке печатной версии журнала

Журналисты, ссылаясь на анонимных инсайдеров, утверждали, что пара начала встречаться в 2022 году, после прошедшего в Лионе XIV кинофестиваля имени братьев Люмьер. Якобы Бертон сумел так сильно заинтересовать Монику разговорами о кино и искусстве, что с тех пор они неразлучны.

Однако Беллуччи упорно хранила молчание о новом романе, так как, наученная горьким опытом, предпочитала скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Тем удивительнее было, когда в начале 2024 года она внезапно подтвердила, что состоит в отношениях с 64-летним Бертоном, и призналась, что очень счастлива.

Что я могу сказать... Прежде всего я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни... Я знаю Тима, я люблю его и очень уважаю. Я встретила потрясающую душу. Теперь у меня роман с режиссером. Начинается еще одно приключение Моника Беллуччи

Актриса рассказала, что возлагает большие надежды на эти отношения, и добавила, что обожает сказочные миры, которые создает ее новый возлюбленный.

Маленькое чудо родом из итальянской провинции

Жизнь Беллуччи тоже иногда напоминала сказку, полную удивительных случайностей. Родилась она в небольшом итальянском городке Читта-ди-Кастелло. Мать девочки Брунелла Бриганти, истовая католичка, наперекор воле родителей вышла замуж за мусульманина, да еще и эмигранта. Паскуале Беллуччи перебрался в Италию из граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан и на новом месте жительства сначала работал в сельском хозяйстве, а затем устроился в компанию, которая занималась грузоперевозками.

Заработанных мужчиной денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами, но супруги очень любили друг друга и не обращали внимания на стесненное финансовое положение. Для полного счастья им не хватало только одного — ребенка, однако беременность все не наступала. Тогда Брунелла прошла обследование, после которого врач объявил, что она бесплодна.

Вопреки прогнозам медиков, произошло чудо, и 30 сентября 1964 года женщина родила Монику Анну Марию Беллуччи. Родители души не чаяли в единственной дочери и очень о ней заботились.

Моника всегда была хорошеньким ребенком, а к 12 годам так расцвела, что прохожие на улице оборачивались ей вслед. По словам ее отца, однажды с них даже не взяли оплату за ужин в ресторане, потому что хозяин заведения был потрясен красотой девочки. Впрочем, сама будущая звезда стеснялась такого повышенного внимания.

«Когда я на улице, на меня все смотрят. Мужчины смотрят, женщины смотрят, дети из школы смотрят. Мне стыдно», — как-то призналась Беллуччи отцу. Тот вздохнул и ответил: «Привыкай, дочка! На тебя будут пялиться всю твою жизнь, так уж ты выглядишь»

Непросто приходилось Монике и в школе. Отбоя от поклонников у нее не было, зато одноклассницы, завидовавшие ее красоте и популярности у противоположного пола, устроили ей настоящую травлю. Впрочем, Беллуччи это не сильно расстраивало. Уже тогда, в 13 лет, она поняла, что «не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, ведь они признают, что ты лучше».

Было непросто: с каким бы мужчиной я ни заговорила, он намекал, что я должна с ним переспать. Для мужчин я была объектом вожделения, а для женщин — шлюхой Моника Беллуччи

Вместо прогулок с друзьями Беллуччи предпочитала прилежно учиться. Мечтая вырваться из нищеты, она, помимо родного итальянского, овладела английским, французским и испанским языками, много читала и планировала после школы поступить на юридический факультет.

Из моделей — прямиком в кино

Свою мечту Беллуччи осуществила. Однако оплата обучения в Университете Перуджи была для ее семьи очень высокой, поэтому девушка в свободное от занятий время стала подрабатывать — сначала официанткой, а потом и моделью. Вскоре то, что начиналось как способ быстро разжиться деньгами, превратилось для нее в основной источник дохода.

Уже в 1989 году Беллуччи подписала контракт с агентством Elite Model Look и поехала покорять Милан. Яркая внешность и откровенная сексуальность молодой модели привлекли внимание кутюрье Доменико Дольче и Стефано Габбаны, и они на долгие годы сделали ее своей музой и лицом их бренда. «Я до сих пор высоко ценю мир моды и периодически сотрудничаю с брендами Dolce&Gabbana и Dior. Работа перед фотокамерой до сих пор доставляет мне такое же удовольствие, как и в первый день», — признавалась Беллуччи. В те годы она позировала для культовых фотографов Хельмута Ньютона и Ричарда Аведона и попадала на обложки топовых глянцевых журналов.

Несмотря на успешно складывающуюся модельную карьеру, Беллуччи хотела большего — сниматься в кино. И о своей цели никогда не забывала. Чтобы приблизиться к мечте, она начала брать уроки актерского мастерства и добиваться ролей на итальянском телевидении. Первыми ее проектами стали эпизодические роли в проектах «Взрослая любовь», «Злоупотребление» и «Упрямая судьба».

В 1992 году на знойную итальянку обратил внимание режиссер Фрэнсис Коппола и доверил ей пусть и крошечную, но важную роль одной из невест графа Дракулы в экранизации романа Брэма Стокера «Дракула».

«Я была на экране всего пару минут. Меня поставили на платформу под землей, накрыв атласным саваном, и я появилась из-под земли прямо между ног Киану Ривза, — впоследствии со смехом вспоминала актриса

Прославила Беллуччи работа вовсе не в итальянском кино. Звездный статус, а заодно номинацию на престижную премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса» ей принесла работа во французской картине «Квартира».

Впоследствии в ее карьере были как мировые блокбастеры вроде «Астерикса и Обеликса: миссия Клеопатра», «Матрицы» и эпизода из саги о Джеймсе Бонде «007: Спектр», так и независимые европейские ленты. «Малена» Джузеппе Торнаторе, «Необратимость» Гаспара Ноэ, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона — роли в этих проектах превратили Беллуччи в кинозвезду первой величины, но именно «Квартира» стала для нее во всех смыслах судьбоносной. Этот фильм принес ей не только первый успех, но знакомство с Венсаном Касселем, который стал ее мужем.

Слишком свободная женщина

Брак с французским актером стал для Беллуччи вторым. В первый раз она вышла замуж в 1990 году за модного итальянского фотографа Клаудио Бассо, которому позировала, когда принимала участие в съемке для рекламы нижнего белья и купальников.

Мы снимали рекламу нижнего белья — он был талантливым фотографом, а там уж и до любви недалеко, как вы понимаете. У меня случилось все сразу: и первая настоящая любовь, и первая обложка Моника Беллуччи

Они обвенчались в одной из церквей Монте-Карло, но следование этой важной для католиков традиции не помогло паре укрепить отношения. Стремительный брак распался всего через полгода, а Беллуччи до сих пор характеризует его как «полное разочарование».

Причиной развода де-юре стали пресловутые непримиримые противоречия, а де-факто — несовместимость характеров и неверность. Еще будучи замужем, Беллуччи закрутила роман с итальянским актером Николя Фарроном. Эти отношения продлились пять лет и распались после того, как она познакомилась с Касселем.

Актрисе было 32, когда в 1996 году ей предложили главную роль в ленте «Квартира». К тому моменту она снималась уже шесть лет, но все еще числилась в дебютантках. Кассель же был звездой французского кинематографа — годом ранее лента «Ненависть» с его участием стала большим кассовым и фестивальным хитом.

Сначала они друг другу совсем не понравились: Беллуччи сочла Касселя чересчур заносчивым, а ему она показалась очередной смазливой старлеткой, возомнившей себя актрисой.

При знакомстве между нами пробежала искра. Сначала мы приняли ее за скорее антипатию и неприязнь. Но позже, узнав друг друга ближе, мы поняли, что это магия притяжения. Не знаю, как мы оказались вместе. Как будто мы не выбирали, с кем нам быть, это просто произошло Моника Беллуччи

Однако вскоре лед между артистами растаял, и к окончанию съемочного процесса они уже не могли расстаться. На церемонию вручения премии «Сезан» пара пришла держась за руки — скрывать отношения, плавно перетекшие с экрана в реальную жизнь, смысла не было. Однако Беллуччи сразу же выдвинула возлюбленному одно условие: у каждого своя жизнь.

Касселю потребовалось три года, чтобы уговорить Беллуччи выйти за него замуж. Только когда он попал в серьезную аварию и оказался на грани жизни и смерти, актриса согласилась узаконить их отношения.

Я решила, что быть вдовой логичнее, чем бывшей любовницей. К тому же черный цвет идет любой женщине больше всех остальных Моника Беллуччи

«Оставаться свободной — единственный способ любить»

Поженились актеры в сентябре 1999 года, но вместе жить так и не стали: она предпочитала проводить время в Риме, он — в Париже. Общим домом супруги не обзавелись за все годы брака. Они по-прежнему проводили вместе больше всего времени, когда снимались в одних и тех же проектах. Может, поэтому в их фильмографии 10 совместных работ.

Объясняя причины решения нежелания жить под одной крышей, Беллуччи заявляла, что никогда не была одержима брачными узами и идеей большого дома, куда вся семья возвращается вечером. «Рутина убивает страсть. Если мы с Венсаном начинаем скучать друг по другу, достаточно просто купить билет на самолет», — то и дело повторяла она любопытным журналистам.

В прессе тут же окрестили их отношения гостевым браком, но Беллуччи это нисколько не смущало. По ее мнению, отсутствие общего быта позитивно сказывалось на их с Касселем семейной жизни, ведь из-за того, что они проводили вместе мало времени, они просто не успевали ссориться и надоедать друг другу.

Любовь живет только тогда, когда есть свобода и уважение друг к другу. Желание обладать другим, как вещью, — это абсурд. Нам никто не принадлежит — ни наши мужья, ни дети. Когда вам удается кого-то переделать, вы перестаете его любить Моника Беллуччи

Кассель же на личные темы предпочитал не распространяться, поэтому поначалу казалось, что его вполне устраивали правила, установленные свободолюбивой женой. Однако все явно начало меняться, когда они решили обзавестись детьми.

Первая дочь пары Дева появилась на свет в сентябре 2004 года, за несколько дней до 40-летия Беллуччи. Материнство сильно изменило актрису. Они с Касселем даже на некоторое время перебралась в Лондон, подальше от любопытных глаз папарацци, чтобы спокойно проводить время друг с другом и с новорожденной дочерью.

«Парочка очень любивших друг друга индивидуалистов стала не просто двумя актерами со своими планами и амбициями, но в первую очередь матерью и отцом. С рождением Девы мы с Моникой стали подстраиваться под ритм жизни нашей малютки, а не под графики съемок, как раньше», — рассказывал Кассель

Однако полностью отказываться от съемок в пользу тихого семейного счастья Беллуччи не спешила и спустя полгода вернулась к работе. В отличие от многих актрис, жалующихся на то, что после 40 лет они стали невидимками в мире кино, ее карьера достигла к этому моменту расцвета. Беллуччи снималась по всему миру и всюду брала с собой дочь. С мужем актриса виделась в лучшем случае несколько дней в месяц.

В мае 2010 года у пары родилась вторая дочь Леони, однако к тому моменту в их отношениях явно наметился кризис. Супруги все больше отдалялись друг от друга и в какой-то момент буквально начали жить в параллельных вселенных: Беллуччи снималась в Рио, а Кассель предпочитал проводить время в Париже в компании молоденьких моделей.

Актриса была вынуждена признать, что их с мужем пути окончательно разошлись, и после 18 лет отношений подала на развод. Позднее она отмечала, что, хотя и была инициатором этого решения, далось ей это очень тяжело.

Когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты больше не любишь этого человека. Это значит, что вы больше не можете продолжать быть вместе Моника Беллуччи

Расстались бывшие супруги мирно и без взаимных обвинений уладили все вопросы за закрытыми дверями. Впрочем, Кассель утверждает, что «расстались» в отношении их пары — неверное слово. «Иногда браки распадаются, а люди не расстаются. Это как раз наш случай. Мы всегда будем вместе. И вовсе не потому, что у нас двое детей… Мы развелись не потому, что когда-то совершили ошибку. Наоборот, мы тогда поступили очень правильно. Но теперь правильнее развестись. Вот и все», — заявил он, когда все формальности были улажены.

Знойная женщина — мечта режиссера

После развода Беллуччи долгое время хранила молчание о своей личной жизни. Лишь в 2018 году она объявила, что состоит в отношениях с французским художником Николасом Лефевром, который был моложе нее на 18 лет. Расстались они спустя два года, а в феврале 2022-го стало известно о романе Беллуччи с Тимом Бертоном.

Они познакомились еще в 2006 году. Беллуччи была замужем за Касселем, а Бертон состоял в длительных отношениях с актрисой Хеленой Бонем Картер, с которой, что примечательно, жил в соседних домах, несмотря на совместных детей.

Много лет спустя их свел счастливый случай: сначала Беллуччи вручила Бертону награду за вклад в кинематограф на кинофестивале имени братьев Люмьер, затем они пересеклись на банкете, где и разговорились о кино и много смеялись.

Вскоре актриса стала новой музой Бертона: он снял ее в своем новом фильме «Биттлджус Биттлджус», и сегодня даже законченные скептики перестали сомневаться в искренности их чувств.

В свои 60 лет Беллуччи по-прежнему много снимается в кино и для глянца, начала играть в театре. Она остается одной из самых сексуальных женщин планеты и не жалеет о том, что ее красота постепенно увядает.

Я родила первого ребенка в 40 лет, второго — в 45. Сыграла в «Бонде» в 50. И я не хочу, чтобы мне вновь было 20. В молодости у тебя есть «красота Дьявола», как говорят французы. Красота, которую не осознаешь. После 50 лет рождается красота другого рода, и она придает тебе силы Моника Беллуччи

Приоритеты актрисы далеки от устремлений типичной голливудской звезды. Большую часть времени она живет в Париже, где ее дочери учатся в институте, остальную часть года проводит между Лондоном, Римом и Лиссабоном. Беллуччи счастлива, что вновь смогла влюбиться, но при этом остается верна своим принципам и расставаться со свободой не торопится. Именно поэтому на вопросы о перспективах отношений с Бертоном актриса неизменно отвечает, что ей гораздо важнее продолжать хорошо себя чувствовать и иметь возможность делать то, что приносит ей радость. А замужем она уже была.