Группа Coldplay представила альбом Moon Music
Поп-рок-группа Coldplay выпустила студийник, получивший название Moon Music. Лонгплей состоит из десяти треков. В песне We Pray приняли участие Little Simz, Burna Boy, Elyanna и Tini, а в композиции GOOD FEELiNGS можно услышать певицу Эйру Старр.
В новом альбоме Coldplay продолжают свою жизнерадостную традицию и уверяют в том, что музыка может противостоять жизненным бурям.
Группа также попыталась сделать физический релиз «максимально экологичным». Так, например, CD-диски Moon Music стали «первыми в мире» EcoCD, изготовленными на 90% из переработанного поликарбоната, пишет Billboard.
В настоящее время группа находится в самом разгаре своего масштабного мирового турне Music of the Spheres, которое не так давно признали самым кассовым рок-туром в истории.
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Группа Coldplay представила альбом Moon Music
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