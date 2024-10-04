Дмитрий Харатьян подал иск на продавцов электромобилей

Новый электромобиль актера Дмитрия Харатьяна оказался в залоге. Как сообщает «МК», артист не может зарегистрировать машину на себя и, соответственно, ездить на ней.

Электрокар китайского производства Харатьян приобрел в автосалоне на Новорижском шоссе. Однако вскоре он узнал, что поставщик авто, крупная китайская компания, внесла его в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия. Следовательно, автомобиль нельзя зарегистрировать до решения спора между китайцами и местными продавцами

В общей сложности от произошедшего пострадали 116 покупателей. Среди знаменитостей, кроме Харатьяна, среди них есть актриса Лукерья Ильяшенко.

В продавшей машины компании утверждают, что все финансовые вопросы между ними и их китайскими партнерами были улажены, и претензии экспортера стали для них большим сюрпризом. Сейчас китайская фирма подала к ней иск в Центральный районный суд города Твери. Китайцы требуют от россиян 486 миллионов рублей — только после выплаты этой суммы они готовы снять залог. Автосалон подал заявление в полицию, по нему все еще идет проверка.