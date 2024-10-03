Телеведущий и шоумен Михаил Галустян рассказал о перезагрузке проекта «Наша Russia».

«Телефильм, который выйдет в Международный женский день. Внутри этого проекта мы с Сергеем Светлаковым в роли самих себя будем размышлять на тему 8 Марта и перемещаться по вселенной наших скетчей, а полюбившиеся публике герои будут по-своему интерпретировать этот народный праздник», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, всё это будет сопровождаться клипами.

«Поскольку продюсером выступает Гарик Мартиросян, уже выпускавший проекты «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», почерк и стиль фильма «Наша Russia. 8 марта» будет схожий с этими комедиями», — уточнил артист.

Он отметил, что давно «прикипел» ко всем своим персонажам, и ему особенно легко играть охранника Бородача и ведущего «Сев-Кав ТВ» Вартанова.

Ранее Михаил Галустян рассказал о съёмках реалити-шоу «Звёзды в джунглях». Работа над проектом проходила в Колумбии.