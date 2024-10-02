Экс-солистку группы Reflex ограбили в Ницце

Бывшую солистку группы Reflex и звезду ремейка фильма «А зори здесь тихие» Женю Малахову ограбили в Ницце. Об этом девушка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел во время семейного отдыха. По словам артистки, ее предупреждали, что в городе процветает воровство, но она не думала, что это коснется ее.

«Грабители разбили заднее окно и вытащили половину покупок. Провели несколько часов в полиции, пришлось поменять авто. Компания, осуществлявшая аренду, покрыла ущерб, но осадочек остался… Ницца, спасибо, что живой!» — рассказала Малахова.

Малахова улетела в путешествие по Европе с мужем и сыном, оставив двухмесячную дочь в Москве из-за проблем с документами.