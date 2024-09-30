«Ощущение, что убьют»: Летучая о закрытии «Ревизорро»

Съемки последнего эпизода передачи «Ревизорро», которые прошли в Салехарде, стали для команды одними из самых страшных, рассказала телеведущая Елена Летучая во время премьеры международной приключенческой экшн-драмы «Амура» в кинотеатре «Октябрь». В беседе с журналистами она поделилась, что на ее группу часто нападали, передает корреспондент NEWS.ru.

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Это был город Салехард, там было несколько уголовных дел, там действительно было страшно. Это был, наверное, один из самых страшных моментов, потому что действительно было ощущение, что нас там убьют. Поэтому да, было принято мной решение, что это последний эпизод, в котором я буду участвовать, — сказала Летучая.

По ее словам, единственное, чего хотелось после таких съемок, это поспать, так как команда «себя не жалела вообще». При этом ведущая назвала программу «сильной и полезной». Говоря о будущих проектах, Летучая пообещала всех удивить.

Ранее гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия также говорил, что телешоу «Ревизорро» с Еленой Летучей пришлось закрыть после того, как у ведущей начались панические атаки. К этому, в частности, привел инцидент на съемках в Сыктывкаре, когда на группу ТВ-шоу напали.