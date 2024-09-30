Певица Саша Project впала в кому

Певицу Сашу Project (Оксана Кабунина-Гинзбург) находится в коме. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь может идти о попытке суицида.

38-летнюю исполнительницу накануне госпитализировали из ее квартиры на Севастопольском проспекте. Прибывшие на место медики обнаружили женщину без сознания. У Саши Project диагностировали серьезное отравление, ее состояние оценивается как тяжелое.

Кабунина-Гинзбург прославилась в 00-е годы песнями «Очень нужен ты» и «Белое платье», однако после внезапно пропала. Выяснилось, что она стала жертвой неудачных пластических операций: у певицы возникли проблемы с памятью, зрением, слухом и речью.

В последнее время Саша Project продолжала петь и периодически выступала в Москве. В ноябре 2023 года представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить исполнительницу на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стал прямой эфир в социальных сетях, где Кабунина-Гинзбург резко высказывалась о спецоперации и российских военных.