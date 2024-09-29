Волочкова сообщила, что разочаровалась в Джигурде

Анастасия Волочкова в YouTube-интервью с Элиной Абдикадировой призналась, что во время ее тесного общения с Никитой Джигурдой было много «неприятнейших нюансов».

«С Никитой Джигурдой всегда были подставы — как на пороховой бочке, не зная, что он выкинет сейчас. Вроде дружу с ним, неудобно его послать, но отмываться потом приходилось долгое время», — сказала балерина.

Напомним, серьезный конфликт между старыми друзьями произошел, когда в интернет попало эротическое видео с Волочковой и Джигурдой, рассказывает gazeta.ru.

Балерина даже подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

Анастасия констатировала, что разочаровалась в Джигурде. Она призналась, что не хочет с ним общаться после «его подстав».

Недавно балерина снова вспомнила про отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По ее словам, ей до сих пор трудно говорить о расставании с мужчиной. Роман у Волочковой и Керимова случился более 20 лет назад. Сулейман красиво ухаживал за девушкой, однако внезапно сказка закончилась