Сафронов передаст 100 тысяч рублей избитой пенсионерке в Ульяновской области

Член Российской академии художеств Никас Сафронов передаст избитой пенсионерке из Ульяновской области 100 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash. Сафронов является почетным гражданином Ульяновской области. Он также заявил, что обратится к администрации города или руководству магазина — хочет добиться того, чтобы пенсионерке выделили легальное место для торговли.

Инцидент произошел 22 сентября и попал на камеру уличного наблюдения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Проходивший мимо мужчина подошел к пенсионерке, продававшей цветы около входа в супермаркет, и несколько раз ударил её по лицу, а затем спокойно продолжил путь. Злоумышленника задержали.