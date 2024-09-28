Мизулина и Shaman посетят Челябинск

Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что на следующей неделе запланировала поездку в Челябинск. Глава Лиги безопасного интернета собирается пообщаться со студентами и школьниками, рассказывают News.ru.

«На следующей неделе я собираюсь в Челябинск, где уже в середине недели планирую провести встречу со школьниками и студентами. Буду очень рада всех видеть», - сообщила Мизулина.

Также челябинцев ждет концерт российского певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом Shaman.Как информирует официальный сайт артиста, концерт состоится 2 октября.

Ранее Екатерина Мизулина призналась, что слушает только певца SHAMAN и гимн России.