Бузова раскрыла секрет своей стройности

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что быть стройной ей помогает отсутствие завтрака и легкий ужин. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

Бузова отметила, что в обычные дни она вообще не завтракает, а если все же делает это, то надеется одним яйцом и небольшим количеством авокадо.

«Когда приучаешь организм к одному, сложно перестроиться, но здесь (на острове Баве в Танзании, где певица отдыхает) я завтракаю каждый день по чуть-чуть. Что мне мешает завтракать? Я ем после шести, у меня такая профессия, что иногда в два-три часа ночи заканчиваю. Конечно, и в десять могу поужинать чем-то легким: креветочками, салатом. Естественно, просыпаешься с утра еще не голодная», — поделилась Бузова.

Также певица показала подписчикам свою виллу, в которой она остановилась в Танзании. Она находится рядом с пляжем и имеет ванну под открытым небом и личный бассейн.