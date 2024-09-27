Певица Ани Лорак выходит замуж

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) выходит замуж за своего испанского друга, манекенщика и тренера по йоге Исаака Виджраку, сообщает журнал Super.ru.

До этого 46-летняя артистка была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, но пара рассталась в 2019 году. Поводом для развода стало видео, на котором предприниматель танцевал в компании молодых девушек в то время, когда его супруга зарабатывала деньги на гастролях.

На этот раз уже Лорак выложила ролик, на котором её друг стоит перед ней на коленях и просит стать его женой.

Ранее стало известно, что Лана Дель Рей тайно вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».