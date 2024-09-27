Хибла Герзмава впервые посетит с гастролями Китай

Оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава впервые приедет с гастролями в КНР. Концерт пройдет в трех городах 2, 3 и 5 ноября в рамках XXII Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", рассказала ТАСС артистка.

"Мы будем впервые в Китае, и мы с удовольствием это сделаем, - поделилась Герзмава, отметив, что концерт состоится 2, 3 и 5 ноября. - Будет один сольный концерт в Пекине, в двух других участвуют наши лауреаты [Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава] Ливей Хоу и Жаргал Цырендагбаева".

Впервые за свою многолетнюю историю фестиваль приезжает в КНР, где Хиблу Герзмава услышит вживую китайская публика. Фестиваль стартовал в июле в Абхазии, где прошли пять крупных музыкальных событий с участием Ильдара Абдразакова, Игоря Бутмана, Олега Аккуратова, оркестра и вокалистов Мариинского театра, и Хиблы Герзмава.

О фестивале

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года. Он начался в Абхазии, затем география была расширена. Концерты фестиваля проходили в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Герзмава с 1995 года является солисткой (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani, конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".