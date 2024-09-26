Волочкова ответила Салтыковой после ее ссоры с Бузовой

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за певицу Ольгу Бузову после того, как Ирина Салтыкова в эфире шоу «Битва поколений» назвала ее выскочкой, пишет Teleprogramma.org. Волочкова отметила, что Бузова добилась популярности своим трудом, а «победителей не судят». Она также назвала Салтыкову «сбитой летчицей» и «стареющей женщиной».

Победителей не судят! И Ольга добилась всего своим трудом, своим сердцем... Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище, — высказала свое мнение Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что ее любимый банный комплекс «Место силы» в Московской области подожгли завистники хозяина заведения. По ее словам, она дважды отдыхала в бане с певцом Прохором Шаляпиным. Балерина уверена, что неизвестные пытаются отобрать заведение у владельца.

До этого Волочкова призналась, что, когда у нее болел пах, певица Катя Лель ей пообещала помочь исправить этот недуг посредством молитв инопланетянам. Исполнительница хита «Мой мармеладный» посоветовала экс-танцовщице Большого театра лишь класть телефон на эту зону во время их созвонов, отметила балерина. По словам балерины, она была в то время на Мальдивах, поэтому послушалась Лель. Однако, как отметила Волочкова, боль в паху не прошла. После возвращения в Москву Анастасия обратилась к спортивному врачу, который решил проблему.