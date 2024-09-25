Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская стали родителями.

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Они поделились радостной новостью в соцсетях, опубликовав видео с их новорожденным. При этом пол и имя ребенка пара пока не раскрыла.

Таюрская подтвердила, что состоит в отношениях с Прусикиным*, в мае 2021 года. По словам певицы, они долго сопротивлялись, считая, что для них это необычно. Однако сначала Ильич развелся со Смелой, а затем Таюрская разорвала отношения со своим молодым человеком.

Позже Прусикин* раскрыл подробности начала романа с певицей. По словам музыканта, с девушкой его связывала пятилетняя дружба. Никто из них не рассматривал друг друга как претендента на что-то большее. После того как роман артистов стал достоянием общественности, на Таюрскую сразу же посыпались обвинения в том, что она разрушила брак Прусикина* с Ириной Смелой.

В конце января Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.