Раскрыт гонорар Авраама Руссо

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл в беседе с сайтом «Страсти» сумму гонорара певца Авраама Руссо за одно выступление на частном мероприятии.

По словам эксперта, исполнитель получает до трех миллионов рублей за выступление в Москве, а за пределами столицы цена выше на «плюс-минус 500 тысяч, миллион рублей». По словам Дворцова, все знаменитости повышают цены за концерт, выезжая за пределы Москвы.

«С корпоративами у Руссо все хорошо, он зарабатывает. У него не так давно был концерт в Москве. Вот прекрасно выступил в центре. На него пришли очень много людей»,— подчеркнул продюсер.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что певица Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену с Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности. По данным канала, Руссо и Орбакайте должны были исполнить свои совместные композиции «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет» на корпоративе в Дубае. Певица отказалась петь с Руссо прямо во время мероприятия, исполнив хиты самостоятельно.

За корпоратив, по данным SHOT, Орбакайте получила гонорар в размере €50 тыс. (порядка 5 миллионов рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»), а Руссо — €20 тыс.