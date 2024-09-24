Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным РИА Новости, к лишению прав привел случай, произошедший в мае 2024 года. Автоинспектор остановил автомобиль, за рулем которого был Андреасян. По информации агентства, актер прошел освидетельствование и прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л.

Этот инцидент рассматривал мировой судебный участок Мещанского района Москвы. Суд оштрафовал режиссера на 30 тысяч рублей и лишил его прав на один год и шесть месяцев.

Андреасян - кинорежиссер, сценарист и продюсер. Среди его работ - фильмы «Служебный роман. Наше время», «Тот ещё Карлосон!» и «Онегин», сериалы «Чикатило» и «Манюня».