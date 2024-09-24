Раскрыт райдер и гонорары Успенской

В райдер певицы Любови Успенской входят зеркало, утюг, горячие и холодные закуски, рассказал в беседе со «Страстями» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, в райдере также прописана газированная и негазированная вода, однако в целом там нет ничего особенного.

Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Еще ВИП-трансфер. Это самолет повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс. Ничего такого сверхъестественного нет, потому что, как правило, у каждого артиста есть свои предпочтения по блюдам, — объяснил продюсер.

Дворцов отметил, что минимум за выступление Успенская может получить 4 млн рублей. В основном ее заказывают любители шансона, которые чаще всего являются состоятельными людьми. Кроме того, если выступление проходит не в Москве, стоимость возрастает.

Ее очень любят влиятельные люди из разных структур, да и не только. В среднем ее гонорар за выступление от 4 млн рублей до 5 млн рублей. Если это не Москва, то прибавляется 500−700 тысяч рублей, — добавил продюсер.

Продюсер раскрыл гонорар Лепса за концерт

Ранее стало известно, что райдер певицы Ольги Бузовой оказался неприхотливым. Отмечается, что артистка во время концерта в Екатеринбурге потребовала запирающуюся на замок гримерку, а также скромный набор еды.