5 вещей, за которые мир полюбил Yung Lean

С момента выхода дебютного альбома шведского рэпера Yung Lean «Unknown Memory» прошло десять лет. За это время из румяного школьника в белой панаме, читающего на YouTube про Arizona Iced Tea, деньги, секс и употребление всякого, Лин превратился в состоявшегося влиятельного артиста, собирающего крупные площадки по всему земному шару.

© Звук

В день юбилея Unknown Memory вспоминаем, за что мир в свое время так сильно полюбил Янг Лина и чем он до сих пор цепляет миллионы сердец.

Эстетика SAD BOYS

© Канал Yung Lean на YouTube

Меланхоличный шведский подросток в белой панаме, спортивной ветровке и с яркими бутылками холодного чая Arizona в руках — в таком образе Янг Лин отпечатался в массовом сознании, завирусившись на YouTube в 2013 году со своим клипом Ginseng Strip 2002. Его первые видео трудно назвать шедеврами клипмейкинга, но при этом они получались невероятно стильными: будь то черно-белые кадры Greygoose (2013), на которых Лин читает рэп, стоя в сугробе, или Hurt (2013), где артист просто танцует и дурачится на фоне кислотного веб-панк-безумия.

Он не выглядел как рэп-звезда, увешанная цепями, — скорее как печальный школьник, прогуливающий уроки. В таком артисте подросткам было легко увидеть себя, что во многом поспособствовало его популярности и установлению крепкой связи между ним и слушателями.

Yung Lean вместе со своими коллегами по группе SAD BOYS, продюсерами Yung Gud и Yung Sherman, сильно повлиял на моду среди молодых людей в начале 2010-х. И речь идет не только об одежде, но и о визуальном наполнении личных блогов в интернете. Преимущественно черные/белые/серые спортивные ветровки с капюшонами, панамы, кроссовки резко контрастировали с кислотными картинками в Tumblr.

В какой-то момент аудиовизуальный стиль SAD BOYS разросся практически до субкультуры. Это была не просто группа, а образ жизни, который подростки успешно примеряли на себя.

Однако Лин, как и его слушатели, конечно, не мог вечно оставаться 17-летним. Он взрослел, и его образ претерпевал изменения: на смену спортивной одежде пришли яркий кастом и дорогие брендовые костюмы, а его клипы превратились в полноценные артхаусные короткометражки с довольно жуткими сюжетами. Красота, граничащая с отвратительным, — пожалуй, так можно описать визуальный язык Лина. И с учетом моды на подобные вещи, начавшейся к концу 2010-х — началу 2020-х, неудивительно, что у него немало поклонников.

Простота подачи и эмоциональность текстов

© Mark Horton/Getty Images

Что в начале своей карьеры, что сейчас — Янг Лин никогда не был текстовиком, претендующим на Пулитцеровскую премию. В 2013-м он читал о классической трэп-триаде — запрещенных веществах, деньгах и сексе, разбавляя ее строчками о молочном коктейле с печеньем Oreo, чае Arizona, Гаргамеле и прочих неожиданных вещах. Это воспринималось слушателями как забавный абсурд, мем, но в большинстве своем не более того.

При этом, как выяснилось позднее, Лин с тем же успехом мог рассказывать об одиночестве, любовных переживаниях и разъедающей изнутри боли. О его музыке начали говорить как о том, что спасает и помогает пережить тяжелые периоды.

К сожалению, треки рэпера становились все депрессивнее и мрачнее не без серьезных на то причин. Первый тур по США принес рэперу и его группе SAD BOYS не только бешеный успех, но и проблемы с наркотиками. В результате в 2015 году музыкант попал в психиатрическую клинику, а сотрудничавший с ним менеджер Бэррон Мачат погиб в ДТП. Все это сильно ударило по Лину, отразившись не только на его ментальном здоровье, но и, конечно, на творчестве.

Всегда монотонная, будто заторможенная манера исполнения, напоминающая скорее о постпанке, чем о хип-хопе, с изменением вектора творчества заиграла новыми, более отчаянными и темными красками. Например, Agony (2017), которая из-за своей однообразности и «мимонотности» звучит одновременно и как-то по-детски трогательно, и просто ужасающе болезненно, превращая сердце слушающего в кровоточащую подушечку для иголок.

Если после прослушивания этого трека вам все еще не хочется свернуться в комочек и заплакать, то поздравляем — вы человек из стали! Но сможете ли вы удержаться от слез, включив альбом Stranger (2017) целиком? Испытайте себя, сделав это в HiFi-стриминге Звук.

Мемы

© Канал Yung Lean на YouTube

Грустный шведский подросток, монотонно читающий рэп и позирующий с бутылкой чая, — он был обречен стать мемом. Услышав и увидев Ginseng Strip 2002 впервые, интернет-сообщество было озадачено. Люди не понимали, шутит этот парень в панамке, пародирует американских артистов или все-таки он серьезен.

Сам Янг Лин с удовольствием дурачился в клипах, но по поводу своей «ироничности» говорил однозначно: «Сатира и ирония? Это слабо. Это неспособность быть честным. Люди говорят: "О, Yung Lean смешной, он ироничен, да?" Людям легче понять меня по их стандартам, если я «ироничен», потому что они привыкли к более серьезным рэперам. Ирония — это неспособность понять правду, а я просто остаюсь собой на 100%. Вот как я выгляжу и что хочу выразить. Юмор — это просто мой юмор. Это можно было бы рассматривать как сатиру из-за того, как я выгляжу, но это тупо».

Как бы кто к этому ни относился, артист продолжает плодить забавные моменты для интернета. Будь то уже давние танцы в магазине в Oreomilkshake (2013) или относительно свежая свадьба в лучших традициях постсоветского пространства в Bliss (2022) с FKA twigs.

Проект jonatan leandoer96

После смерти Мачата и пребывания в психиатрической клинике Лин некоторое время был не в силах вернуться к творчеству под своим основным псевдонимом. Тогда на свет появился jonatan leandoer96 (изначально jonatan leandoer127), названный, к слову, настоящим именем артиста. В новом проекте Лин стал самовыражаться еще более откровенно, делясь очень личными мыслями и ощущениями. Он также начал экспериментировать со звучанием: появилось разнообразное пение под гитару, фортепиано, ретро-электронику.

jonatan leandoer96 — терапевтический проект, в котором сливаются красота и печаль. Если творчестве Yung Lean часто было про тяжелые, мрачные эмоции, то в работах jonatan leandoer96 можно встретиться и со светлой грустью, обрамленной будто расплывающимся как круги на воде инди-звуком.

Влияние

Меланхоличное звучание Лина в миксе с продакшеном Yung Gud и Yung Sherman, в котором трэп встречается с эмбиентом и азиатскими мотивами, повлияло на огромное количество артистов.

Начнем с того, что большим поклонником и по совместительству единственным гостем на дебютнике Лина Unknown Memory (2014) является Трэвис Скотт — один из самых популярных рэперов в мире прямо сейчас. С просьбой о фите шведскому артисту в свое время звонил звезда альтернативного R&B Фрэнк Оушен, а поп-героиня прошедшего лета Charli XCX говорила о нем как об источнике вдохновения. Ссылки на треки и мотивы Лина можно услышать в творчестве Lil Uzi Vert, а покойный Lil Peep открыто выражал свое восхищение коллегой по сцене.

Во многом благодаря шведскому артисту в хип-хопе стало больше разговоров о своих чувствах. Из-за этого некоторые журналисты присваивают Лину звание «отца эмо-рэпа», однако он с этим не согласен.

«Я определенно опередил свое время, но не думаю, что я в одиночку изменил направление современного хип-хопа».

Может, и не в одиночку, но все же Лин действительно сыграл немаленькую роль в развитии мировой хип-хоп-индустрии. А его опередившая время музыка вновь популярна: спустя примерно десять лет после релиза трек Ginseng Strip 2002 опять начал вируситься — на этот раз уже в TikTok. Вряд ли в 2013-м вообще кто-то мог подумать, что на этой музыке вырастет не одно поколение.

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