Подмосковный дом Аллы Пугачевой в деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре никто не хочет покупать. И это несмотря на то, что звездная семья обрушила ценник с 3 млн долларов до 125 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU риелтор Наталья Перескокова объяснила, почему дача Примадонны не интересна потенциальным покупателям.

Эксперт отмечает, что на даче Аллы Пугачевой много нюансов:

«Дом Аллы Борисовны в Подмосковье, который подарен ее внуку Никите Преснякову, сегодня не актуален ни по каким критериям. В первую очередь, локация. Она не модная и не пользуется спросом. Сейчас за такую сумму покупатели ищут недвижимость совсем в других направлениях».

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«Дом старый, построен в 1990-х годах. Когда-то он был модным и красивым. Там собирались многие звезды, даже записывались рождественские встречи. Но сейчас интерьеры выглядят нелепыми, такие квартиры называют „бабушатничками“. Сегодня тенденция на современные технологии и ремонты, так называемые финские дома в скандинавском стиле», — пояснила Перескокова.

Трехэтажный особняк площадью 760 кв. м находится в 45 км от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на участке 80 соток. В доме шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Особняк расположен на берегу Истринского водохранилища, с участка можно выйти к воде. Но близость причала в данном случае нельзя расценивать как плюс. Тут необходимо узнать законность подобной застройки.

«Надо выяснить, не заходит ли участок на водоохранную зону, нужно смотреть документы по земле, потому что там тоже могут быть вопросы и проблемы для дальнейшего собственника», — подчеркнула эксперт.

Риелтор отметила, что раньше среди покупателей «звездные дома» расходились моментально. Но такой ажиотаж уже в прошлом. Особенно в случае с Аллой Пугачевой.

«Пугачева утратила любовь российского зрителя. И то, что этот дом принадлежал ей, наоборот, играет негативную роль в продаже. Имя владельца здесь лучше, наверное, скрывать. Хотя, возможно, если бы продажа состоялась во времена, когда Пугачева была на пике славы и любви российского зрителя, то, конечно, да, этот дом мог стоить и 130 млн, и 150 млн, и, может быть, и 200 млн рублей. Потому что тогда бы имя владельца, наоборот, играло не на уменьшение цены, как сейчас, а на увеличение», — считает риелтор.

Сегодня же даже сниженный ценник за такую недвижимость не соответствует рынку. Риелтор убеждена, что Пугачевой не удастся продать дом на Истре за 125 млн рублей.

«Цена за такую недвижимость сильно завышена. В данном случае нужно смотреть стоимость участка и продавать просто по цене участка, потому что дом не имеет никакой ценности, ни финансовой, ни исторической», — говорит Перескокова.

После отъезда из России у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) помимо дачи остался в подмосковной деревне Грязь шестиэтажный семейный замок. Согласно данным из открытых источников, супруги пытались продать его за 1 млрд рублей. Покупателей не нашлось, зато появилась информация, что недвижимость готовы приобрести бизнесмен Андрей Ковалев и шоумен Стас Барецкий. Сами звездные супруги не комментировали возможную продажу замка.