Праздничный наряд Нетребко был раскритикован

Анна Нетребко недавно отпраздновала свой день рождения в Германии. Она выложила в микроблог кадры из ресторана, где отмечала торжество.

Анна - обладательница пышных форм. Тем не менее, она рискнула выйти в коротком платье из бежевых кружев с широкой юбкой, продемонстрировав длинные стройные ноги.

Образ певицы для издания Teleprogramma прокомментировала дизайнер Алена Нега.

Эксперт отметила, что бежевый цвет очень коварен, и мало кому идет, но яркой Нетребко, счастливой обладательнице красивой загорелой кожи, вполне подходит. Но все же певица не настолько изящна, чтобы в 53 года одеть мини

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«Хотя и кружева сейчас в моде, и они идут Анне, но при желании выглядеть как «девочка» платье выглядит немного нелепо. Тут было явное желание показать и подчеркнуть стройные и даже красивые ноги Анны, однако, если бы платье было бы длиннее - образ был бы намного достойнее», - отметила дизайнер.

Напомним, недавно подписчики Нетребко заподозрили ее в нестандартных методах похудения. Высказывались предположения, что певица пользуется известным препаратом для диабетиков. Однако знаменитость отвечала, что выступает против подобных методов сброса лишнего веса.

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