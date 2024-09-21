СМИ: дочь Збруева попала в больницу

Наталья Збруева, дочь народного артиста Александра Збруева, была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. Как информирует «Вечерняя Москва», женщина приняла большое количество таблеток, и пришлось вызывать скорую помощь.

Предполагается, что у Натальи отравление лекарственными средствами. Сейчас за ее состоянием следят медики.

Ее отец, Александр Збруев, сейчас тоже находится в больнице. Он проходит лечение в одной из ведомственных клиник.

Ранее народный артист РСФСР Александр Збруев, которому в этом году исполнилось 86 лет, заявил, что 69 лет своей жизни он отдал службе в театре «Ленком Марка Захарова». По словам Збруева, он видел, как многие его коллеги уходили из жизни.