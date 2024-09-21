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СМИ: дочь Збруева попала в больницу

Наталья Збруева, дочь народного артиста Александра Збруева, была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. Как информирует «Вечерняя Москва», женщина приняла большое количество таблеток, и пришлось вызывать скорую помощь.

СМИ: дочь Збруева попала в больницу
© РИА Новости

Предполагается, что у Натальи отравление лекарственными средствами. Сейчас за ее состоянием следят медики.

Ее отец, Александр Збруев, сейчас тоже находится в больнице. Он проходит лечение в одной из ведомственных клиник.

Ранее народный артист РСФСР Александр Збруев, которому в этом году исполнилось 86 лет, заявил, что 69 лет своей жизни он отдал службе в театре «Ленком Марка Захарова». По словам Збруева, он видел, как многие его коллеги уходили из жизни.

«Говорят, что до такого возраста не живут, а я вот дожил, пережил пять худруков», сказал он.
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