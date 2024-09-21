Лоза раскритиковал теорию эволюции Дарвина

Юрий Лоза считает, что осьминог и человек не могли пройти путь развития из одной и той же бактерии. Также он считает, что человек не мог произойти от обезьяны, поскольку переход от одного виде к другому, по его мнению. не подтвержден.

Как пишут NEWS.ru, композитор предложил дать людям возможность изучить различные точки зрения по этому вопросу.

«Я думаю, что людям нужно иметь возможность изучить альтернативные точки зрения: есть такая теория, а есть вот такая теория. А потому человек, становясь взрослым, основываясь на собственных опыте и наблюдениях, должен приходить к какому-то выводу», заявил Лоза.

Но некоторые моменты, уверен Юрий, имеют право на существование.

«В сути своей, когда-то из бактерии получились осьминог и человек — это бред…Эволюция — да, существует, мимикрия, живые организмы подстраиваются под среду обитания, этого никто не отрицает, но переход из одного вида в другой не подтвержден. Не переходила никогда обезьяна в человека, потому что промежуточных форм нет».

Ранее композитор Юрий Лоза в комментарии NEWS.ru рассказал, что никогда не отрицал круглую форму Земли. Однако артист уверен, что планета имеет не шарообразную, а плоскую форму. Лоза подчеркнул, что основывается в суждениях на личном опыте и трудах древнегреческих философов Платона, Сократа и Аристотеля.