«Положить телефон на пах». Волочкова рассказала о совете Кати Лель

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что когда у нее появились боли в области паха, певица Катя Лель пообещала молиться инопланетянам, чтобы они ее исцелили. Певица посоветовала бывшей танцовщице Большого театра класть мобильный телефон на эту область во время звонков. Об этом она рассказала в четверг, 19 сентября.

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— Я говорю: «Катя, слушай, у меня пах болит. Видимо, что-то с суставом. Он туда просто отдает». И Катя говорит: «Настя, давай я тебе помогу. Я тут на связи с инопланетянами. Я буду им молитвы читать. Я говорю: «Катя, а что надо сделать?». Отвечает: «Ничего, просто нужно звонить мне каждый вечер, и положить телефон на пах. И я буду читать молитвы», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, в то время она была на Мальдивах и поэтому согласилась на сеансы. Однако, как отметила Волочкова, боль в паху после «процедур» не исчезла. Как только она вернулась в Москву, женщина обратилась к врачу, который решил проблему, передает «NEWS.ru».

В феврале автор нашумевшего хита «Мой мармеладный» рассказала о том, как инопланетяне наделили ее сверхспособностями взамен отнятых у певицы зубов. Так, она вылечила тромбофлебит одной ее знакомой, четырежды прикоснувшись к ней и прочтя «Отче наш».

Недавно певица сообщила, что после медитации психолог увидела вместо женщины «фиолетового цвета инопланетянку». Артистка призналась, что посещает психолога и проходит духовные практики не первый год.