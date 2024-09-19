Кашпировский с женой напали на журналистов в Москве

Психолог Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов Telegram-канала SHOT. Журналисты пытались взять комментарий у экстрасенса после одного из его сеансов в Москве, но его команда была против съемок. News.ru

Журналисты задали Кашпировскому вопрос о критике в адрес его деятельности. В ответ жена «экстрасенса» предприняла попытку выбить телефон из рук одного из репортеров. Российская газета

«Четыре хамоватых мужика с какой-то женщиной, конченное хамло, ни с того ни с сего при выходе Анатолия Михайловича с площадки просто вдруг начали его снимать, тыкать ему в лицо своими телефонами и орать ему «мошенник». Им сказали не снимать. Никто не договаривался съемке. Анатолий Михайлович при этом сел в машину вместе со своей супругой, они благополучно уехали. Помощники Анатолия Михайловича посоветовали этим ребятам впредь, если им нужна какая-то информация, обращаться официально. Они показали какое видео, когда они довели наших ребят до белого каления? Наши ребята очень корректные, но не надо доводить до крайней степени. Журналисты, если они так себя именуют, себя точно так не ведут. Он [Кашпировский] даже не обратил внимания на них. Он сел в машину и все, потому что с дураками связываться — сам дураком станешь. Уже когда не получилось людям по-человечески, по-доброму, объяснить, что то, что они делают, это неправильно. Им объяснили популярно, что так нельзя», — рассказал представитель Анатолия Кашпировского Сергей. Газета.Ru