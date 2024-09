Утопаем в звуковых волнах: Jamie xx выпустил альбом In Waves

Пионер британского инди-попа Jamie xx представил полноформатник In Waves. Артист не так уж часто балует слушателей новой музыкой: в конце концов, предыдущая пластинка In Colours вышла почти 10 лет назад! Но тише едешь — дальше будешь, и лидер The xx знает об этом как никто другой. Так что на выходе мы в очередной раз получили стильный микс UK-гэриджа, глитч-попа, хауса и транса. In Waves умудряется одновременно убаюкивать и зазывать на дискотеку, и в этом его главная изюминка.

© Звук

Наверное, почти все помнят, как выстрелила группа The xx в конце нулевых. Миллениалы — уж точно. Британский электронный квартет не изобрел велосипед, но покорил слушателей космическим саундом. Да, одноименный дебютник «иксов» можно причислить к минимализму, но то минимализм тонкий, чувственный и эклектичный. Звучит как оксюморон, верно? Однако в этом и фишка. Именно The xx во главе с нашим героем возродили тренд на чиллвейв и инди-поп. А потом уже Lorde, Аврора, Clairo и Билли Айлиш подоспели. Лана Дель Рей — и та невольно апеллирует к «иксам».

В общем, о чем это мы? Со временем выяснилось, что Jamie xx предпочитает совсем другую музыку. Меньше лиричного эмбиента и больше танцевальных битов. Альма-матер не позволяла выйти из зоны комфорта, а вот сольная карьера — всегда пожалуйста. И если дебютник урожденного Джейми Смита прошел довольно незамеченным, то In Colours (2015) обласкали все кому не лень. И действительно: столь удачный оммаж на все электронные жанры мира еще надо поискать.

Долгожданный In Waves успешно продолжает формулу своего предшественника. Но мы с вами все-таки находимся в 2024-м, поэтому без Y2K-эстетики никуда. Легкие скоростные биты, ненавязчивые семплы — практически везде чувствуется веяние модного нынче UK-гэриджа. Особенно это заметно по трекам Treat Each Other Right и Back on the Floor. Открывающая композиция Wanna тоже моментально отсылает к классику жанра DJ Cole.

Впрочем, как нет в мире двух одинаковых звуковых волн, так и Джейми не страдает однообразием. Не зря же он входит в топ лучших продюсеров планеты! Мало следовать трендам: надо уметь их обыграть. Иногда артист и сам успешно справляется с задачей, а иногда ловко переключает внимание на приглашенных звезд. Например, трек Dafodil стараниями Kelsey Lu, John Glacier и Panda Bear превратился в приятную синт-балладу с элементами R&B. От Life и вовсе европопом 80-х веет. Даже шведская певица Робин засветилась для аутентичности.

А знаете, где вселенная схлопнулась? В треке All You Children. Там лидер «иксов» заколлабился с именитой австралийской группой The Avalanches. Ветераны электропопа, между прочим!

Ну а вишенка на торте — это сотрудничество Джейми с… The xx! Никогда еще выражение «фитует сам с собой» не звучало настолько буквально. В любом случае мы рады видеть ребят вместе хоть где-то. Теперь осталось альбом полным составом выпустить, и дело в шляпе.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.