Умер Эдд Уилер, певец и автор песен Элвиса Пресли

16 сентября скончался Билли Эдвард "Эдд" Уилер, американский певец и автор песен, гитарист, поэт, композитор, писатель, драматург и художник.

Песни Эдда исполняли как минимум 160 артистов, среди которых Джонни Кэш, Джуди Коллинз, Jefferson Airplane, The Kingston Trio, Нил Янг, Кенни Роджерс, Florence and the Machine, Нэнси Синатра и Элвис Пресли.

Его суперхит Jackson также записали Хоакин Феникс и Риз Уизерспун - для биографического фильма о Кэше "Переступить черту" (18+). Помимо него треки Эдда звучат еще в десятках фильмов и сериалов.

Как передает канал WTRF - со ссылкой на семью музыканта, тот отошел в понедельник на 92-м году жизни в Северной Каролине.

Уилер родился в Западной Виргинии в 1932 году. Окончил Школу драмы Йельского университета по специальности "драматургия". Музыкальную карьеру начал в первой половине 1960-х. Плюс на его счету восемь пьес и мюзиклов, фолк-опера, шесть юмористических книг и книга мемуаров. В ней упор сделал на то, как поэт едет в Йель - "чтобы писать песни для Элвиса и Кэша".