Трек Паши Техника и Славы КПСС удалили из российских стримингов

Совместная композиция «[Обмоченные] дыни» Славы КПСС и Паши Техника удалена из российских стримингов. Об этом сообщает издание The Flow.

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В Яндекс Музыке сообщили, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Причиной стало то, что песня содержит «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные и (или) предпочтения».

Недавно белорусская прокуратура потребовала заблокировать на Яндекс Музыке записи выступлений Гитлера и Муссолини. Ведомство отметило, что на музыкальном сервисе также обнаружились композиции группы Tor Band, в 2022 году внесенной в Белоруссии в перечень экстремистских формирований.

В пресс-службе Яндекс Музыки в беседе РБК рассказали, что записи были удалены еще в июле.

«Сервис соблюдает законодательства стран, в которых работает. Указанные в запросе прокуратуры Гомельского района материалы были удалены еще в июле и в настоящее время недоступны», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Накануне Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к новому альбому «Касты».