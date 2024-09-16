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Волочкова решила судиться из-за пенсии

Анастасия Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые положены балеринам. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Волочкова решила судиться из-за пенсии
© globallookpress.com

По словам 48-летней Волочковой, она должна была начать получать пенсию еще несколько лет назад, но до сих пор не смогла оформить надлежащие ей выплаты.

«Ездила в пенсионный фонд, просила помочь: я не могу получить законные выплаты, хотя у меня стаж не 15 лет, а 30, с 18 лет на сцене! Но они засчитали в рабочий стаж мою благотворительность, на которую я всегда приглашаю бесплатно», — сообщила балерина.

По ее словам, все, что связано с Большим театром в ее жизни, «одна сплошная путаная ситуация». Волочкова заявляет, что ей хотелось бы все решить мирно, но не получается.

Ранее стало известно, что Волочкова извинилась перед Любовью Успенской за насмешку над ее дочерью.

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова
Пенсионный фонд РФ
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