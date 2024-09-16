Скриптонит отменил все концерты до конца года

Хип-хоп-исполнитель Скриптонит в своих соцсетях сообщил о непростом решении — отменить все выступления до конца 2024-го. Причиной стало заболевание связок.

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«Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно», — написал рэпер.

Он добавил, что пройдет полный курс лечения и реабилитации. Новые даты шоу и график на следующий год Скриптонит обещал опубликовать в ближайшее время.

На осень у музыканта были запланированы концерты в Тбилиси и Европе — Барселоне, Париже, Дюссельдорфе и Ингольштадте.

Недавно Адиль выпустил фит с артистом Whole Lotta Swag «Окраина».