Комик Поперечный* решил обжаловать статус иноагента

Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Министерству юстиции с намерением обжаловать статус иностранного агента.

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Как сообщили в суде, беседа между сторонами назначена на 18 сентября в 10.10 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, стендап-комик Данила Поперечный был включен в список иноагентов в июне этого года. По данным Минюста, он был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иноагентов, а также выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.