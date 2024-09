Умер брат Майкла Джексона

Музыкант Тито Джексон, основатель группы The Jackson 5, родной брат Майкла Джексона скончался на 71-м году жизни. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

Информацию подтвердил для издания People племянник артиста Сигги Джексон.

Тито основал коллектив The Jackson 5 в 1963 году вместе с братьями Майклом, Джермейном, Джеки и Марлоном. Наиболее известными их треками стали I Want You Back, ABC и I'll Be There. В 1997-м команда была введена в Зал славы рок-н-ролла. Незадолго до смерти Тито выступал с Джеки и Марлоном под названием The Jacksons в Шотландии, Калифорнии и Англии. Были также запланированы концерты в Атлантик-Сити и Цинциннати.

На счету исполнителя два сольных полноформатника Tito Time (2016) и Under Your Spell (2021). В 2021-м вышел его последний сингл Love One Another. Время от времени музыкант гастролировал с группой BB King Blues Band.

Ранее первая студийная запись Майкла Джексона в составе The Jackson 5 вышла ограниченным тиражом.