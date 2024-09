The Weeknd выпустил акустическую версию песни Dancing in the Flames

Поп-артист The Weeknd представил новую версию своего недавнего сингла Dancing in the Flames в акустике.

Обновленный трек очищен от клавишных и ударных в стиле нью-вейв и больше напоминает поп-рок.

Напомним, что Dancing in the Flames станет частью предстоящей пластинки The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», которая завершит трилогию из альбомов After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Дата релиза пока неизвестна.

Ранее музыкант исполнил несколько свежих песен на концерте в Сан-Паулу. Их предполагаемые названия — In Heaven и Run Away.