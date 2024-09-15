Долина не дала Харламову шутить над Киркоровым

Лариса Долина была гостьей интернет-шоу от «VK Видео» под названием «Кстати» Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова.

Гарик Харламов предложил тему для обсуждения – новый облик Филиппа Киркорова. Поп-король на «Новой волне» демонстрировал накачанное тело, в частности, мускулы на руках. Он уверял всех, что добился такого результата, потея в спортзале. Но эксперты этому не поверили.

Юморист поинтересовался мнением Долиной по этому вопросу. Но она разговор не поддержала, сообщает «Комсомольская Правда».

«Слушайте, хорошо, в тонусе человек, в профессии. Я тоже так люблю, честно. Правда, люблю заваливать себя работой, потому что, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь. Это мой кислород, мой воздух. И чем больше я в этом тонусе нахожусь, тем меньше я вспоминаю про усталость. У меня в моем лексиконе вообще этого слова нет», — заявила Лариса Александровна.

Певица не стала обсуждать и другого своего коллегу.

«Появится ли новый Юрий Лоза?» — спросил юморист.

Долина была удивлена , но ответ дала спокойный и исчерпывающий.

«Насчет Юрия Лозы не уверена, честно. Я сейчас была в Нижнем Новгороде, где проводила свой фестиваль, и там видела его афиши, кстати. Он еще гастролирующий артист».

Ранее обманутая мошенниками Лариса Долина заявила, что ее могут лишить всех материальных благ, но никто не сможет лишить ее голоса.