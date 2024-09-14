Куценко накопил долгов и штрафов

Недавно прошла информация, что Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей.

Как сообщили News.ru, ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. Пять компаний с его участием Куценко закрылись. Их двух фондов Гоша вышел сам.

Оставшиеся у Куценко три фирмы также не назовешь успешными. У него есть ИП, которое занимается исполнительскими искусствами. ООО «Кинокомпания Сцена», где у актера долевое участие, убыточно. У ООО «Арт Волна» (там у Куценко 49%), налоговая заблокировала счета.

Неоплаченных штрафов ГИБДД с апреля этого года актер накопил 60 штук на 48 тысяч рублей. В основном – за превышение скорости.

На актера Гошу Куценко наложено исполнительное производство. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, в связи с этим обстоятельством знаменитости могут запретить управлять автомобилем или покидать Россию.