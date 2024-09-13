Блог Решетовой атаковали тысячи ботов

28-летняя модель Анастасия Решетова активна в социальных сетях. У нее множество подписчиков, с которыми знаменитость охотно делится подробностями своей жизни.

Однако, как оказалось, не все из ее фолловеров реальны. Бывшая возлюбленная Тимати сообщила, что столкнулась с мощной атакой ботов. В качестве эксперимента она закрыла свой профиль на несколько дней. Результат оказался неутешительным.

«В заявках на подписку помимо живых профилей висели сотни и даже тысячи ботов одинакового происхождения. Получается, когда профиль открыт, то они подписываются автоматически. Естественно, я уже вычищала большое количество, но этот поток нескончаемый», — пожаловалась Анастасия.

Модель объяснила, что из-за этого ее страница попадает в теневой бан, скрывающий ее контент из ленты аудитории. Ситуация превратилась в замкнутый круг. В связи с этим Решетова решила окончательно закрыть профиль, продолжив вести аккаунт лишь для имеющихся подписчиков.

Впрочем, в последнее время к знаменитости приковано внимание совсем другого рода. Ее обвиняют в причастности к разводу бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. Анастасия уже попыталась оправдаться, заявив, что у нее есть 30-летний возлюбленный. Алсу ее слова опровергла, намекнув на то, что оппонентка врет.