Отар Кушанашвили обратился к Кате Лель

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал судебный иск в отношении него, поданный певицей Катей Лель. Свое мнение на этот счет он высказал у себя на странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Катя Лель подала в суд на Кушанашвили «за оскорбление чести и достоинства». Причиной стало то, что журналист высмеял певицу за веру в «существование инопланетных сил».

«Проблема артистов наших в том, что они вовсе лишены самоиронии и чувства юмора. Я не собираюсь отлынивать от ответов по этому иску. У меня было 26 судов — выиграю и этот. Впереди у меня операция, вот о чем мне нужно думать. Я есть глыба — вот, что следует знать Кате Лель и восхищаться мной. Приводи меня в пример своим инопланетным друзьям», — прокомментировал это Кушанашвили.

Он добавил, что Катя Лель может верить в инопланетян, если хочет, но при этом никто не может запретить ему смеяться над этим.