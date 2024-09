The Cure выпустят новый альбом Songs Of A Lost World

Поклонники рок-группы The Cure получили загадочные открытки, в которых подтверждаются подробности о грядущем релизе. Как сообщают фанаты, долгожданный лонгплей под названием Songs Of A Lost World выйдет 1 ноября.

© Звук

Ранее на этой неделе, 9 сентября, The Cure обновили страницы в своих социальных сетях, что породило слухи о новом альбоме, выхода которого слушатели ждут уже несколько лет, сообщает NME.

Предполагается, что все неизданные песни войдут в новый лонгплей, который станет их первой пластинкой за 16 лет. Последний студийник группы 4:13 Dream вышел в 2008 году.

Недавно стало известно, что The Cure выпустят две песни на виниле, And Nothing Is Forever и I Can’t Never Say Goodbye, записанные ранее на концертах. Деньги с продаж пластинок будут переданы в благотворительный фонд по борьбе с изменением климата Earth Percent.