Tears For Fears анонсировали первый в карьере концертный альбом

Британские классики нью-вейва Tears For Fears выпустят свой дебютный официальный лайв-лонгплей Songs For A Nervous Planet 25 октября.

© Звук

Помимо хитов группы, в релиз войдут четыре новых студийных трека Say Goodbye to Mum and Dad, Emily Said, Astronaut и The Girl That I Call Home. Последний из них вокалист и гитарист Tears For Fears Роланд Орзабал посвятил жене.

Альбом выйдет на двух виниловых пластинках (и трех — класса люкс), на CD и в цифровом виде.

«Думаю, многие люди не знают, что мы вообще-то хорошая концертная группа. Они видят дуэт и думают, что это будут просто два человека с парой клавишных и кучей фонограмм», — заметил басист и вокалист Курт Смит.

Исполнитель добавил, что с момента расцвета коллектива в 80-х музыканты значительно выросли в мастерстве.

Также Tears For Fears представят фильм-концерт Tears For Fears Live (A Tipping Point Film), снятый во время выступления артистов в амфитеатре FirstBank в американском городе Франклине. Шоу проходило в рамках тура Tipping Point Tour Part 2 в июле 2023-го. Премьера картины в кинотеатрах состоится 24 и 26 октября.

