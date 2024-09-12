Врач бывшей жены Аршавина рассказал о ее операциях

Пластический хирург бывшей жены российского футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой рассказал о ее операциях. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Дениса Агапова, Казьмина делала операцию на нос. При этом хирург подчеркнул, что причиной операции стали проблемы со здоровьем, которые начались после расставания женщины с футболистом. Как утверждает источник, на новый нос потребовалось десять операций. При этом женщине придется еще какое-то время наблюдаться у врачей, поскольку ее заболевание требует серьезного соблюдения рекомендаций специалистов.

Ранее стало известно имя новорожденной дочери Аршавина.