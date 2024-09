Lamb of God и Mastodon представили совместный сингл Floods of Triton

Американские метал-группы Lamb of God и Mastodon выпустили песню Floods of Triton в честь недавнего совместного тура по Северной Америке. В ходе него команды отыграли свои знаковые альбомы Leviathan и Ashes Of The Wake, которым в этом году исполнилось 20 лет

Трек записан в узнаваемом звучании обоих коллективов с использованием вокала Рэнди Блая из Lamb of God и Троя Сандерса из Mastodon. Лирика Floods of Triton рассказывает о неком всемирном потопе и красоте в разрушении мира.

Недавно гитарист Керри Кинг заявил, что Lamb of God могли бы занять место Slayer в «большой четверке трэш-метала».