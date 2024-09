Future раскрыл дату релиза Mixtape Pluto

Первоначально выход работы был запланирован на 10 мая, но не состоялся.

© Звук

В своих соцсетях музыкант также опубликовал обложку предстоящего альбома с изображением легендарного дома в Атланте, в подвале которого записывались хип-хоп-группа Dungeon Family и такие коллективы, как OutKast и Goodie Mob. Жилище принадлежало матери продюсера Рико Уэйда, работавшего с Dungeon Family. Future — двоюродный брат Рико и участник второго поколения команды.

Кроме того, исполнитель поделился сниппетом трека Too Fast из грядущего микстейпа. Известно, что в записи лонгплея приняли участие Фаррелл Уильямс и Трэвис Скотт.

Весной Future и диджей, продюсер Metro Boomin представили два совместных альбома WE DON'T TRUST YOU и WE STILL DON'T TRUST YOU.