Моррисси заявил, что Джонни Марр препятствует выходу альбома хитов The Smiths
Британский рок-артист Моррисси рассказал, что его бывший коллега по группе The Smiths Джонни Марр «заблокировал» релиз сборника хитов коллектива под названием «Smiths Rule OK!».
На своем официальном сайте музыкант добавил, что переиздание дебютного сингла The Smiths «Hand In Glove» (1983), делюкс-издание их первой пластинки в честь 40-й годовщины выхода и трек This Charming Man в версии 1992 года на семидюймовом виниле также не увидят свет.
По словам Моррисси, к нему и дизайнеру Даррену Эвансу обратилась компания Warner Records с просьбой подготовить обложку для всех четырех релизов. Однако инициатива сразу же была пресечена Марром.
Ранее исполнитель заявил, что Джонни проигнорировал предложение от AEG Entertainment Group о воссоединении The Smiths.