Сын Честера Беннингтона заявил, что Linkin Park предали фанатов

Сын американского музыканта Честера Беннингтона (1976-2017) Джейми раскритиковал новую вокалистку Linkin Park Эмили Армстронг. Недовольством заменой отца он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выбор вокалистки он назвал бестактным. Джейми указал на якобы найденные связи Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержку актера Дэнни Мастерсона, которого признали виновным в изнасилованиях и приговорили к 30 годам лишения свободы.

По мнению мужчины, Linkin Park «предали доверие» и не оправдали ожидания фанатов, которые верили, что группа «станет больше и лучше».

»[Сооснователь Park Майк Шинода] тихо стер жизнь моего отца и память о нем в реальном времени», — написал он.

Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом Честером Беннингтоном. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

Группа представила новых участников — вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна, исполнила новый сингл The Emptiness Machine и анонсировала выход альбома From Zero. «Газета.Ru» рассказывала о реюнионе Linkin Park, новой вокалистке и реакции общественности на эту новость.