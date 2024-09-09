Летучую чуть не убили на съемках передачи

Генеральный директор телеканалов «Пятница» и «Суббота» Николай Картозия дал интервью журналистке Надежде Стрелец. Он рассказал, что шоу «Ревизорро» было закрыто из-за ухудшения психологического состояния ведущей программы Елены Летучей после регулярных покушений.

© Вечерняя Москва

По его словам, Летучая стойко выдерживала постоянную агрессию сотрудников заведений в свою сторону, доходило до того, что «пьяные люди с заточками пытались зарезать, кидались ножами, сковородками». Однако позже в Сыктывкаре вся съемочная группа оказалась в опасности, и Летучая была вынуждена «босиком бежать по полю» после съемок передачи, спасаясь от нападавших.

— В конце пути случился Сыктывкар, где их чуть не убили. У нее начались панические атаки, мы закрыли проект, — объяснил Картозия.

Он также отметил, что формат программы идеально совпал с ведущей, поэтому все, что было после ухода Летучей, — «было не то».

До этого Николай Картозия рассказал, каких вложений стоило его компании продвижение Летучей на вершину славы. «Вечерняя Москва» узнала подробности. По его словам, ему приглянулись не только внешность и сильный характер будущей звезды, но и ее моральные качества, необходимые в работе инспектора.