The Weeknd выпустит новый сингл 13 сентября

The Weeknd выпустит новый сингл Dancing in the Flames 13 сентября
Певец The Weeknd планирует выпустить новый трек Dancing in the Flames 13 сентября. На него также будет представлен клип, полностью снятый на iPhone 16 Pro. Песня войдет в грядущий альбом артиста Hurry Up Tomorrow.
Режиссером музыкального видео, полностью снятого на телефон, выступил Антон Тамми совместно с фотографом Эриком Хенрикссоном, пишет Variety. The Weeknd выложил отрывок из грядущего видео.
На прошлой неделе The Weeknd анонсировал новый лонгплей Hurry Up Tomorrow. Он станет заключительной частью трилогии, начавшейся с After Hours (2020) и продолжившейся Dawn FM (2022).
Премьера грядущего сингла Dancing in the Flames состоялась в прошлую субботу на концерте в Сан-Паулу. Певец также исполнил другие новые композиции из будущего альбома.
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