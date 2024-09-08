Моргенштерна* могут объявить в розыск

Алишер Моргенштерн по результатам следственных действий, которые сейчас проводят правоохранители, может быть объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном ГСУ СК.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в сообщении.

Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. В итоге

Следственный Комитет возбудил в его отношении уголовное дело.

Ему инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Моргенштерну грозит наказание от 300 тыс. рублей штрафа до 2 лет лишения свободы.

Моргенштерн* удалил все посты в соцсетях на фоне уголовного дела

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. Причиной отъезда, говорил он, стало интервью, которое вышло на канале телеведущей — после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

*Признан иноагентом в РФ.